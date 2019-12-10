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Кабмін виділить 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одесі

Новини » Політика     10.12.2019 - 19:40
Кабмін виділить 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одесі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Кабмін завтра на своєму засіданні розгляне питання про виділення майже 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі

Уряд виділить майже 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Завтра, 11 грудня, Кабмін на своєму засіданні розгляне питання про виділення майже 4 млн гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та компенсацію сім'ям загиблих.

"Уряд підтримає постраждалих і їх сім'ї. В той же час розслідування трагедії, визначення відповідальних - це питання найвищого пріоритету", - коментує ініціативу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Після схвалення на засіданні уряду зазначені кошти будуть спрямовані Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Одеської обласної державної адміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.

Нагадаємо, одноразову грошову допомогу отримають сім'ї осіб, які загинули і особи, які постраждали внаслідок пожежі в Одесі. Гроші будуть виділені найближчим часом, виділення коштів покладено на Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.

Пожежа в одеському коледжі трапився 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 осіб. Другою версією пожежі є підпал.

Пожежа в Одесі: плануються виплати сім'ям загиблих і постраждалих В Одесі обрушили частину будівлі згорілого колежа
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