Кабмин выделил финансирование для Харьковской области: на что пойдут деньги

Кабмин утвердил выделение 400 миллионов гривен для Харьковской области. Они будут потрачены на восстановление инфраструктуры и усиление защиты деоккупированных территорий региона.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам премьера, часть денег будет направлена на быстрое восстановление той инфраструктуры деоккупированной части Харьковской области, которую "еще можно восстановить".
При этом он добавил, что на освобожденных территориях Харьковской области в срочном порядке создадут долгосрочные фортификационные сооружения, которые помогут защитить регион от повторной оккупации.
Напомним, во вторник, 13 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск 3 800 квадратных километров и 300 населенных пунктов.
Также мы писали, что, по словам Шмыгаля, в Украине создадут штаб, который займется восстановлением критической инфраструктуры.
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