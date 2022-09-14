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Кабмін виділив фінансування для Харківської області: на що підуть гроші

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акімова

Кабмін затвердив виділення 400 мільйонів гривень для Харківської області. Вони будуть витрачені на відновлення інфраструктури та посилення захисту деокупованих територій регіону.

Про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем'єра, частина грошей буде спрямована на швидке відновлення тієї інфраструктури деокупованої частини Харківської області, яку "ще можна відновити".

При цьому він додав, що на звільнених територіях Харківської області в терміновому порядку створять довгострокові фортифікаційні споруди, які допоможуть захистити Регіон від повторної окупації.

Нагадаємо, у вівторок, 13 вересня, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ 3 800 квадратних кілометрів і 300 населених пунктів.

Також ми писали, що, за словами Шмигаля, в Україні створять штаб, який займеться відновленням критичної інфраструктури.

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Кабінет Міністрів УкраїниХарківДенис Шмигаль