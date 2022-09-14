Кабмін виділив фінансування для Харківської області: на що підуть гроші

Кабмін затвердив виділення 400 мільйонів гривень для Харківської області. Вони будуть витрачені на відновлення інфраструктури та посилення захисту деокупованих територій регіону.

Про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна .

При цьому він додав, що на звільнених територіях Харківської області в терміновому порядку створять довгострокові фортифікаційні споруди, які допоможуть захистити Регіон від повторної окупації.

За словами прем'єра, частина грошей буде спрямована на швидке відновлення тієї інфраструктури деокупованої частини Харківської області, яку "ще можна відновити".

Нагадаємо, у вівторок, 13 вересня, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські захисники звільнили в Харківській області від російських військ 3 800 квадратних кілометрів і 300 населених пунктів.

Також ми писали, що, за словами Шмигаля, в Україні створять штаб, який займеться відновленням критичної інфраструктури.

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