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Кабмін виділив з бюджету велику дотацію на виплату пенсій

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 14:01
Кабмін виділив з бюджету велику дотацію на виплату пенсій
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Недоотримання внесків працюючих компенсували за рахунок грошей держбюджету

Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. Також гроші підуть на цільові виплати пенсіонерам під час карантину.

Постанову прийнято на засіданні уряду 8 липня.

Документом вносяться зміни в дохідну та видаткову частини бюджету Пенсійного фонду України на 2020 рік.

Згідно з документом, доходи ПФУ в 2020 році зростуть з 448,4 млрд гривень до 481,5 млрд гривень. При цьому власні доходи фонду зростуть з 325,4 млрд гривень до 338,9 млрд гривень.

"Загалом, асигнування з Державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду зростають на 29 704,1 млн гривень", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зокрема, у бюджеті ПФУ враховані 10 млрд гривень витрат на виплату пенсіонерам у квітні по 1 тисячі гривень.

Зазначимо, виділення додаткових коштів на 15,188 млрд грн планувалося ще 3 червня, проте тоді не було прийнято постанова.

Раніше в Пенсійному фонді України неодноразово заявляли про суттєве зменшення надходжень частини єдиного соціального внеску.

Зокрема, станом на 20 травня з початку місяця до бюджету ПФУ надійшло 10,2 млрд грн при плані 12,7 млрд грн.

У цілому надходження в державний бюджет України в травні 2020 року впали майже на 30% порівняно з минулим роком.

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