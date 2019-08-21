Кабмин выделил более 5 млн гривен пострадавшим участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 5 млн 378,3 тысяч гривен для предоставления единоразовой денежной помощи пострадавшим участникам антитеррористической операции. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, средства выделили членам семей двух погибших военных и шести военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в АТО.

Указано, что членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов.

Согласно документу, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу - 300 минимумов, III группу - 250 прожиточных минимумов.

При этом прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине составляет 1921 гривен.

Напомним, 14 августа Кабмин одобрил выплату 18,6 миллиона гривен для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в АТО, а также лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных время участия в АТО.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне Кабмин выделил деньги на 500 квартир участникам АТО, "афганцам" и участникам Евромайдана.