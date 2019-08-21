Кабмін виділив понад 5 млн гривень постраждалим учасникам АТО

Кабінет міністрів України виділив 5 млн 378,3 тисяч гривень для надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції. Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, кошти виділили членам сімей двох загиблих військових і шести військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в АТО.

Зазначено, що членам сім'ї загиблого буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність у залежності від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

Згідно з документом, тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

При цьому прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні становить 1921 гривень.

Нагадаємо, 14 серпня Кабмін схвалив виплату 18,6 мільйона гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в АТО, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних час участі в АТО.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні Кабмін виділив гроші на 500 квартир учасникам АТО, "афганцям" і учасникам Євромайдану.