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Кабмін виділив майже 11 млн гривень на допомогу родинам загиблих бійців АТО

Україна, Середа 29 липня 2020 16:36
Кабмін виділив майже 11 млн гривень на допомогу родинам загиблих бійців АТО
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Також кошти підуть на допомогу бійцям АТО, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції

Кабінет міністрів виділив майже 11 млн гривень на допомогу родинам загиблих бійців АТО та військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції. Уряд схвалив відповідний проект розпорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, уряд виділив 10 434,65 тисячі гривень для надання допомоги зазначеним категоріям осіб. Вказано, що кошти виділили Міністерству у справах ветеранів. До 30 вересня відомство зобов'язали подати звіт про використання виділених коштів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів направив місцевим бюджетам 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни та родинам героїв Небесної сотні: уряд затвердив відповідні розпорядження.

Як писало РБК-Україна, пораненим на Донбасі військовослужбовцям на житло виділять понад 300 млн гривень: відповідне рішення на своєму засіданні на початку липня схвалив КМУ.

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