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На жилье раненым на Донбассе военным выделят более 300 млн гривен

Новости » Политика     01.07.2020 - 16:45
На жилье раненым на Донбассе военным выделят более 300 млн гривен
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение на своем заседании принял Кабмин

Раненым на Донбассе военнослужащим на жилье выделят более 300 млн гривен. Соответствующее решение на своем заседании одобрил Кабинет министров.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получившие ранения", - указано в сообщении.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это решение предусматривает выделение 305 млн гривен, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.

Напомним, в феврале Кабинет министров Украины одобрил программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Как писало РБК-Украина, в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году в Украине запустят доступные кредиты на жилье для ветеранов АТО и переселенцев.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины ДонбассвоенныеКабинет Министров Украиныжилье
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