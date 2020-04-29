Кабмин выделил 100 млн гривен на закупку украинских аппаратов ИВЛ

Кабинет министров принял решение о выделении 100 миллионов гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производителя. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проект постановления о выделении средств будет доработан.

"Проект постановления о выделении средств на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких… предлагается выделить Минздраву 100 млн гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов", - заявил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится к закупке 200 аппаратов ИВЛ украинского производства. Аппараты должны быть готовы к концу мая.

Кроме этого в Министерстве здравоохранения ранее сообщили, что в украинских больницах есть 2 тысячи аппаратов ИВЛ. Также в Офисе президента заявили, что в ближайшие недели украинские больницы получат сотни аппаратов ИВЛ отечественного производства.