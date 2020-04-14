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Кабмін виділив 100 млн гривень на гасіння пожеж у Чорнобилі

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 13:06
Кабмін виділив 100 млн гривень на гасіння пожеж у Чорнобилі
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Ще майже 40 млн гривень направили агентству з управління зоною відчуження

Кабінет міністрів України на гасіння пожеж у Чорнобильській зоні виділив 100 млн гривень. Про це у Telegram повідомив прем'єр - міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні до гасіння пожеж у зоні відчуження залучили понад 400 осіб та майже сотню 98 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки та 3 гелікоптери.

"Уряд виділяє з резервного фонду додаткові 100 млн гривень для ДСНС на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій", - зазначив Шмигаль.

Крім того, Державному агентству з управління зоною відчуження направляють 34,8 млн гривень, а Державному агентству лісових ресурсів - 10,100 млн гривень.

"Додаткові витрати - це ціна байдужості осіб, які не тільки знищують навколишнє середовище, але й наражають на небезпеку своїх співгромадян", - додав прем'єр і зазначив, що на цьому тижні Рада в 18 разів підвищила штрафи за підпал сухостоїв.

Нагадаємо, пожежі в Чорнобильській зоні тривають вже десятий день.

У зв'язку з цим в Білорусі виміряли радіаційний фон і встановили, що на сьогодні в країні зберігається стабільна радіаційна обстановка.

У Житомирській області через загоряння сухої трави згоріла вулиця з 27 будинків
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнипожежаЧорнобиль
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