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Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт російського вугілля

Новини » Економіка     15.04.2020 - 13:55
Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт російського вугілля
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

З 1 травня спеціальне мито становитиме 65%

Кабінет міністрів запровадив з 1 травня 2020 року спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65%. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Раніше передбачалося, що мито буде введено з 15 квітня. Під час засідання була підтримана пропозиція перенести введення мита на 1 травня. Крім того, був доповнений перелік марок вугілля, на які не розповсюджується мито.

Проект документу оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду.

Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт російського вугілля

Кабмін запровадив загороджувальне мито на імпорт російського вугілля

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Відзначимо, в лютому на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні у вугільній галузі України немає місця імпорту. Він уточнив, що компанії не можуть імпортувати вугілля з тих країн, які закривають свої ринки для української продукції.

Кабмін шукає можливості для збільшення експорту електроенергії, - Шмигаль Україна вводить мита на російське вугілля з 15 квітня
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