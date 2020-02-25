Зеленский: импорту нет места в угольной отрасли Украины

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский обязал Оржеля пересмотреть импорт угля и электроэнергии

На сегодня в угольной отрасли Украины нет места импорту. Об этом на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, не может быть речи об импорте, если страны, откуда Украина импортирует уголь и электроэнергию, закрывают для нее свои рынки.

"Поэтому сначала наш уголь, наша электроэнергия. Если какая-то марка у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждение импорта конкретной марки угля. Импорту нет сейчас места в нашей угольной отрасли. Это срочное задание нашему министру", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке более 30%.

Отметим, в августе данные российской статистики свидетельствовали, что после введения правительством России торговых ограничений на поставку угля в Украину объемы импорта сократились до 85,3% за месяц. Согласно торговых санкций России, российским производителям необходимо получить "специальное разрешение" на экспорт угля в Украину, которое выдается сроком на 1 месяц.