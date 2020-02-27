Кабмин ввел соцстипендии студентам, проживающим на линии соприкосновения

Кабинет министров Украины ввел социальные стипендии студентам, проживающим на линии соприкосновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Такое решение правительство приняло на своем заседании 26 февраля.

Стипендии будут введены для студентов учреждений профессионального предвысшего образования и студентов из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения.

Кроме того, одобренный Кабмином соответствующий проект постановления также регулирует вопросы:

продолжения выплаты уже назначенной социальной стипендии детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;

порядка выплаты социальной стипендии студентам первого курса обучения и студентам, которые имеют академическую задолженность.

Размер социальной стипендии составляет:

для студентов учреждений профессионального предвысшего образования - 890 гривен;

для студентов высших учебных заведений - 1180 гривен;

для студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает назначить стипендии президента детям журналистов Дмитрия Лабуткина и Вячеслава Еремея, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Как писало РБК-Украина, комитет парламента по гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу законопроект о внесении изменений в закон о социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в части повышения стипендий и ежегодной помощи.