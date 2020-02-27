Кабмин ввел соцстипендии студентам, проживающим на линии соприкосновения

Размер стипендии составляет от 890 до 2360 гривен
Кабинет министров Украины ввел социальные стипендии студентам, проживающим на линии соприкосновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Такое решение правительство приняло на своем заседании 26 февраля.
Стипендии будут введены для студентов учреждений профессионального предвысшего образования и студентов из числа детей, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения.
Кроме того, одобренный Кабмином соответствующий проект постановления также регулирует вопросы:
Размер социальной стипендии составляет:
Напомним, Кабинет министров Украины предлагает назначить стипендии президента детям журналистов Дмитрия Лабуткина и Вячеслава Еремея, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей.
Как писало РБК-Украина, комитет парламента по гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу законопроект о внесении изменений в закон о социальной защите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в части повышения стипендий и ежегодной помощи.