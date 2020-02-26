ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин предлагает назначить стипендии детям журналистов Лабуткина и Веремия

Новости » Политика     26.02.2020 - 12:07
Кабмин предлагает назначить стипендии детям журналистов Лабуткина и Веремия
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Журналисты погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей

Кабинет министров Украины предлагает назначить стипендии президента детям журналистов Дмитрия Лабуткина и Вячеслава Веремия, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 26 февраля.

"Стипендии президента Украины предлагается назначить детям журналистов Лабуткина Дмитрия и Веремия Вячеслава, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей. Дмитрий Лабуткин погиб, собирая фотоматериалы о российском присутствии на востоке Украины. Журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили 2014-го года в Киеве", - сообщили в Кабмине.

Фото: проект указа президента

Напомним, в сентябре 2019 года Верховный суд Украины суд оставил в силе приговор Юрию Крысину, который отбывает срок за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Майдана.

Так, 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева вынес приговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия. Согласно решению суда, осужденный должен отбыть пятилетний срок в колонии. До этого Шевченковский райсуд Киева приговорил его к 4 годам условно.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре 2018 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Выплаты стипендии продолжили сыну журналиста Вячеслава Веремия, погибшего во время Революции Достоинства, и дочери корреспондента Дмитрия Лабуткина, погибшего в районе Дебальцево.

Кабмин предложил доплачивать 500 гривен за более поздний выход на пенсию Комитет Рады рассмотрит закон Кабмина о компенсации за долги по зарплатам
Новости Украины Кабинет Министров Украиныстипендия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь