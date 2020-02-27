Кабмін запровадив соцстипендії студентам, які проживають на лінії зіткнення

Розмір стипендії становить від 890 до 2360 гривень
Кабінет міністрів України запровадив соціальні стипендії студентам, які проживають на лінії зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
Таке рішення уряд прийняв на своєму засіданні 26 лютого.
Стипендії будуть запроваджені для студентів закладів фахової передвищої освіти та студентів з числа дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.
Крім того, схвалений Кабміном відповідний проект постанови також врегульовує питання щодо:
Розмір соціальної стипендії становить:
Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує призначити стипендії президента дітям журналістів Дмитра Лабуткіна і В'ячеслава Веремія, які загинули при виконанні своїх професійних обов'язків.
Як писало РБК-Україна, комітет парламенту з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує прийняти за основу законопроект про внесення змін до закону про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в частині підвищення стипендій та щорічної допомоги.