Кабмин ввел ЧС в Киевской области

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, изначально в постановлении прописывалось, что режим ЧС будет введен и в Киеве, однако на данный момент нет решения городской комиссии. Поэтому правительство отдельно вернется к введению режими ЧС в столице, когда будет решение от соответствующей комиссии.

Таким образом, режим ЧС действует на данный момент лишь в области, однако не в Киеве.

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