Кабмін ввів НС у Київській області

Таке рішення уряд прийняв через коронавірус у ході засідання у середу
Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації у Київській області через пандемію коронавірусу. Таке рішення було прийняте у ході сьогоднішнього засідання, передає кореспондент РБК-Україна.
Підкреслимо, спочатку в постанові прописувалося, що режим НС буде введений і в Києві, проте на цей час немає рішення міської комісії. Тому уряд окремо повернеться до введення режими НС у столиці, коли буде рішення від відповідної комісії.
Таким чином, режим НС діє на цю мить лише в області, проте не в Києві.
Підкреслимо, на режим НС Чернівецька область перейшла в суботу, 14 березня. На даний момент в області:
А 13 березня НС була оголошена в Радомишлі Житомирської області. У місті запровадили такі обмеження:
Нагадаємо, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації був введений режим надзвичайної ситуації через коронавірус.
Як писало РБК-Україна раніше, у зв'язку з карантином в Києві поки не прийнято рішення про введення надзвичайного стану.