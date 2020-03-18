Кабмін ввів НС у Київській області

Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації у Київській області через пандемію коронавірусу. Таке рішення було прийняте у ході сьогоднішнього засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Підкреслимо, спочатку в постанові прописувалося, що режим НС буде введений і в Києві, проте на цей час немає рішення міської комісії. Тому уряд окремо повернеться до введення режими НС у столиці, коли буде рішення від відповідної комісії.

Таким чином, режим НС діє на цю мить лише в області, проте не в Києві.

Підкреслимо, на режим НС Чернівецька область перейшла в суботу, 14 березня. На даний момент в області:

обмежена робота торгових і розважальних центрів, гіпермаркетів, магазинів і ринків. Виключенням є продуктовий сектор ;

; обмежено рух громадського транспорту;

всі освітні установи закриті на карантин;

мешканців просять по можливості працювати з дому і уникати масового скупчення людей.

А 13 березня НС була оголошена в Радомишлі Житомирської області. У місті запровадили такі обмеження:

закриті на карантин всі освітні установи;

медустанови працюють у режимі підвищеної готовності

зупинено рух громадського транспорту

заборонені масові заходи

закриті розважальні центри, кінотеатри і ринки

супермаркети працюють до 22:00

Нагадаємо, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації був введений режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

Як писало РБК-Україна раніше, у зв'язку з карантином в Києві поки не прийнято рішення про введення надзвичайного стану.