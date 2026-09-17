Кабмін втрутився у конфлікт "Укрпошти" та НБУ: Смілянський оголосив тимчасове "перемир'я"

Уряд ініціював перемовини між керівництвом "Укрпошти" та НБУ, щоб врегулювати суперечку між сторонами. На час консультацій поштовий оператор припиняє будь-які публічні коментарі щодо конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Відповідних домовленостей сторони досягли за підсумками засідання парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

До зустрічі за ініціативи прем'єр-міністра представники НБУ, "Укрпошти", Мінінфраструктури та профільного комітету Ради мають опрацювати пропозиції регулятора й підготувати конкретні рішення.

"За ініціативи прем'єр-міністра України невдовзі відбудеться зустріч усіх зацікавлених сторін, щоб розв'язати питання між НБУ та Укрпоштою. До цього часу з боку Укрпошти ми припиняємо коментувати ці справи публічно. Знову ж таки, зі свого боку публічно висловлюю готовність відкласти особисті емоції заради опрацювання конструктивного рішення", - наголосив Смілянський.

Він підкреслив, що "все інше поки що відбуватиметься за лаштунками". Гендиректор "Укрпошти" також висловив сподівання, що після цього будуть "гарні новини".