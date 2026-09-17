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Кабмін втрутився у конфлікт "Укрпошти" та НБУ: Смілянський оголосив тимчасове "перемир'я"

15:09 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Кабмін втрутився у конфлікт "Укрпошти" та НБУ: Смілянський оголосив тимчасове "перемир'я" Фото: керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський (Влад Нестеров, РБК-Україна)
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Уряд ініціював перемовини між керівництвом "Укрпошти" та НБУ, щоб врегулювати суперечку між сторонами. На час консультацій поштовий оператор припиняє будь-які публічні коментарі щодо конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Відповідних домовленостей сторони досягли за підсумками засідання парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

До зустрічі за ініціативи прем'єр-міністра представники НБУ, "Укрпошти", Мінінфраструктури та профільного комітету Ради мають опрацювати пропозиції регулятора й підготувати конкретні рішення.

"За ініціативи прем'єр-міністра України невдовзі відбудеться зустріч усіх зацікавлених сторін, щоб розв'язати питання між НБУ та Укрпоштою. До цього часу з боку Укрпошти ми припиняємо коментувати ці справи публічно. Знову ж таки, зі свого боку публічно висловлюю готовність відкласти особисті емоції заради опрацювання конструктивного рішення", - наголосив Смілянський.

Він підкреслив, що "все інше поки що відбуватиметься за лаштунками". Гендиректор "Укрпошти" також висловив сподівання, що після цього будуть "гарні новини".

Нагадаємо, Ігор Смілянський подав до суду позов проти Нацбанку. Він вимагає скасувати рішення про своє звільнення через нібито професійну непридатність.

Зазначимо, Смілянський продовжив виконувати обов'язки гендиректора "Укрпошти" у повному обсязі попри вимогу Нацбанку відсторонити його від керівництва.

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