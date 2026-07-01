Смілянський залишається гендиректором "Укрпошти", попри вимогу НБУ

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Ігор Смілянський продовжує виконувати обов'язки генерального директора "Укрпошти" в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що "Укрпошта" також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов. "Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта", - додали у пресслужбі компанії.