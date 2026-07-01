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Смілянський залишається гендиректором "Укрпошти", попри вимогу НБУ

10:11 01.07.2026 Ср
1 хв
В "Укрпошті" зробили офіційну заяву щодо звільнення Смілянського
aimg Тетяна Степанова
Смілянський залишається гендиректором "Укрпошти", попри вимогу НБУ Фото: генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Ігор Смілянський продовжує виконувати обов'язки генерального директора "Укрпошти" в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Офіційно повідомляємо, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Укрпошта" також працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

"Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта", - додали у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, раніше Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає його відсторонення від керівництва протягом п'яти днів.

НБУ перевірив роботу Смілянського через систематичні порушення "Укрпошти" протягом 2023-2026 років. Спеціальна комісія дійшла висновку, що очільнику компанії бракує знань законодавства та досвіду, щоб керувати оператором платіжних послуг.

Смілянський своєю чергою заявив, що рішення Нацбанку про усунення гендиректора "Укрпошти" є спробою зірвати створення поштового банку.

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