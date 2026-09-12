Кабмін вперше озвучив збитки бюджету від російських атак на бізнес

Кабмін підрахував, скільки грошей недоотримає український державний бюджет через ворожі удари по бізнесу.
Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.
"Ми очікуємо (станом на два тижні назад): близько 70 мільярдів гривень може не надійти до державного бюджету податкових надходжень у зв'язку з атаками", - розповів очільник уряду.
Корецький зауважив, що ці підрахунки були зроблені два тижні тому, а удари по українському бізнесу продовжуються щодня.
"Але справедливості заради бізнес (за що щира вдячність всім: малому, середньому бізнесу, великому бізнесу) продовжують працювати, відновлюватись. Рівно, так само як і українці, які після нічних обстрілів нічних йдуть на роботу, створюють податки, ВВП, економіку, за що безмежна щира вдячність всім, хто тримається вже п'ятий рік війни", - додав він.
Нагадаємо, росіяни активізували удари по українському бізнесу. Під ударами опиняються склади, логістичні центри, заводи, торгові центри та навіть АЗС.
Наприклад, минулого тижня під ворожим обстрілом опинилася тютюнова фабрика у Прилуках, яка випускає сигарети Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo. Через удар підприємство зупинилося.
А напередодні ворог атакував завод компанії Coca-Cola під Києвом. Це одне з найбільших виробництв безалкогольних напоїв у Європі.
Також після російського удару зупинився завод олії "Олейна" у Дніпрі. Підприємство також належить американській компанії.