Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям

Які саме зміни було внесено до ПДР

Згідно з інформацією Мельничука, на сьогоднішньому засіданні урядовці внесли зміни до Правил дорожнього руху.

Так, було надано право проїзду смугою для руху маршрутних транспортних засобів (попутно загальному потоку транспортних засобів):

мопедам;

мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів).

Відповідно, було уточнено зміст таких інформаційно-вказівних знаків:

5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів";

5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Інформаційно-вказівні знаки 5.8 та 5.11 (ілюстрація: РБК-Україна)

Зазначимо, що до цього знак 5.8 вказував на дорогу, "на якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом та велосипедистів".

Тим часом знак 5.11 вказував на смугу, призначену для руху "транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів".

Допис Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)