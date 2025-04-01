Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения: что нужно знать водителям

Какие именно изменения были внесены в ПДД

Согласно информации Мельничука, на сегодняшнем заседании чиновники внесли изменения в Правила дорожного движения.

Так, было предоставлено право проезда по полосе для движения маршрутных транспортных средств (попутно общему потоку транспортных средств):

мопедам;

мотоциклам (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств).

Соответственно, было уточнено содержание таких информационно-указательных знаков:

5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств";

5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Отметим, что до этого знак 5.8 указывал на дорогу, "на которой по специально отведенной полосе осуществляется движение транспортных средств по установленному маршруту и велосипедистов".

Между тем знак 5.11 указывал на полосу, предназначенную для движения "транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам, и велосипедистов, если движение по такой полосе осуществляется попутно общему потоку транспортных средств".

Пост Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)