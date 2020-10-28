Кабмин внес сортировку бытовых отходов в тарифы на услуги

Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. В тарифы включены операции сортировки.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в Украине в 28 населенных пунктах работают 34 мусоросортировочные линии, однако в перечне операций обращения с бытовыми отходами отсутствует операция сортировки. Поэтому перечень операций обращения с бытовыми отходами дополняется операциями сортировки и удаления.

Кроме того, в настоящее время, тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами является суммой тарифов на услуги по вывозу, переработке и захоронению бытовых отходов.

"Эта норма приводит к тому, что при установлении тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами потребители платят за захоронение бытовых отходов без исключения объема переработанных бытовых отходов", - говорится в документе.

Проектом предусмотрено, что при установлении тарифа на услуги по обращению с бытовыми отходами будут учитываться объемы вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на конец августа 2020 года задолженность населения за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов составила 1,0 млрд грн.

Напомним, по данным Госстата, больше половины промышленных отходов в 2019 году образовала Днепропетровская область (57,1%).