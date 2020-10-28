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Кабмін вніс сортування побутових відходів до тарифів на послуги

Автор: Олександр Білоус

Сміттєсортувальні лінії працюють у 28 населених пунктах, однак їх послуги не враховуються у тарифах

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами. До тарифів включені операції сортування.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, в Україні у 28 населених пунктах працюють 34 сміттєсортувальні лінії, однак у переліку операцій поводження з побутовим відходами відсутня операція сортування. Тому перелік операцій поводження з побутовим відходами доповнюється операціями сортування та видалення.

Крім того, на даний час, тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

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"Ця норма призводить до того, що при встановлення тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами споживачі сплачують за захоронення побутових відходів без виключення об’єму перероблених побутових відходів", - йдеться в документі.

Проектом передбачено, що при встановленні тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами враховуватимуться об’єми вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на кінець серпня 2020 року заборгованість населення за надання послуг із вивезення побутових відходів становила 1,0 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, більше половини промислових відходів у 2019 році утворила Дніпропетровська область (57,1%).

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