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Кабмин внес сигареты в перечень критического импорта

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Украина, Среда 23 марта 2022 08:39
Кабмин внес сигареты в перечень критического импорта Фото: сигареты включили в перечень критического импорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров критического импорта. Для закупки товаров из этого перечня разрешено покупать валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 марта 2022 г. № 340.

В частности, в перечень включены "сигары, сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты, папиросы из табака или его заменителями".

Напомним, Национальный банк Украины постановлением от 24 февраля ввел особый порядок покупки валюты в Украине, в частности разрешено покупать валюту для мобилизационных и других мероприятий. Также разрешено покупать валюту для оплаты товаров критического импорта.

Перечень товаров критического импорта определен постановлением КМУ от 24 февраля 2022 года № 153 и постоянно расширяется.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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