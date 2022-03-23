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Уряд вніс сигарети до переліку критичного імпорту

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Україна, Середа 23 березня 2022 08:39
Уряд вніс сигарети до переліку критичного імпорту Фото: сигарети включили до переліку критичного імпорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів критичного імпорту. Для закупівлі товарів з цього переліку дозволено купувати валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 21 березня 2022 р. № 340.

Зокрема, до переліку включені "сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками".

Нагадаємо, Національний банк України постановою від 24 лютого запровадив особливий порядок купівлі валюти в Україні, зокрема дозволено купувати валюту для мобілізаційних та інших заходів. Також дозволено купувати валюту для оплати товарів критичного імпорту.

Перелік товарів критичного імпорту визначено постановою КМУ від 24 лютого 2022 року № 153 та постійно розширюється.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України
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