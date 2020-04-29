Кабмин внес в Раду закон о совершенствовании деятельности третейских судов

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о совершенствовании порядка создания и деятельности третейских судов. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект №3411 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству" был зарегистрирован в среду, 29 апреля. На данный момент текст документа отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, 22 апреля сообщалось, что Кабмин одобрил законопроект о совершенствовании порядка создания и деятельности третейских судов. Отмечалось, что документ предлагает ужесточить требования к организациям, при которых могут функционировать постоянно действующие третейские суды, и расширить полномочия органов третейского самоуправления с целью эффективного осуществления третейского разбирательства в соответствии с лучшими европейскими практиками.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце января КМУ поддержал разработанный Министерством юстиции законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины (о совершенствовании порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)".