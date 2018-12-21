Кабмин внес в Раду закон о полномочиях набсоветов нацкомпаний

Фото: Кабмин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кабмин будет занимать жесткую позицию по ограничению оплаты труда для руководителей нацкомпаний

В Верховную раду Украины внесен законопроект о полномочиях наблюдательных советов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Такую информацию глава правительства озвучил, отвечая на вопросы об оплате труда руководителей национальных компаний.

"Мы будем здесь достаточно жесткими с точки зрения позиции правительства. Потому что сейчас выплаты производятся по действующим контрактам... Что касается чрезмерных оплат, то после того, как такое решение было принято наблюдательным советом, который не проводил консультации с правительством, Кабмин принял соответствующие решения сразу. Эти ограничения действуют с июля", - сообщил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что в парламент внесен законопроект о полномочиях наблюдательных советов.

"Что касается наблюдательных советов. Вы знаете, что наблюдательные советы мы начали менять по конкурсу, и фактически есть разный опыт: и положительный, и менее положительный. Но останавливаться в корпоратизации не нужно, надо идти дальше. Что касается полномочий наблюдательных советов, то в парламенте есть новый закон. Поэтому дискуссия еще впереди", - добавил он.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Александр Саенко анонсировал, что в Украине в 2019 году планируется сформировать наблюдательные советы еще пяти крупных государственных компаний.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле ВР поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №8331-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине", которым вносятся изменения в состав набсоветов государственных банков.