ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кабмин внес в Раду закон о полномочиях набсоветов нацкомпаний

Новости » Политика    21.12.2018 - 12:24
Кабмин внес в Раду закон о полномочиях набсоветов нацкомпаний
Фото: Кабмин (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кабмин будет занимать жесткую позицию по ограничению оплаты труда для руководителей нацкомпаний

В Верховную раду Украины внесен законопроект о полномочиях наблюдательных советов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Такую информацию глава правительства озвучил, отвечая на вопросы об оплате труда руководителей национальных компаний.

"Мы будем здесь достаточно жесткими с точки зрения позиции правительства. Потому что сейчас выплаты производятся по действующим контрактам... Что касается чрезмерных оплат, то после того, как такое решение было принято наблюдательным советом, который не проводил консультации с правительством, Кабмин принял соответствующие решения сразу. Эти ограничения действуют с июля", - сообщил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что в парламент внесен законопроект о полномочиях наблюдательных советов.

"Что касается наблюдательных советов. Вы знаете, что наблюдательные советы мы начали менять по конкурсу, и фактически есть разный опыт: и положительный, и менее положительный. Но останавливаться в корпоратизации не нужно, надо идти дальше. Что касается полномочий наблюдательных советов, то в парламенте есть новый закон. Поэтому дискуссия еще впереди", - добавил он.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Александр Саенко анонсировал, что в Украине в 2019 году планируется сформировать наблюдательные советы еще пяти крупных государственных компаний.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле ВР поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №8331-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине", которым вносятся изменения в состав набсоветов государственных банков.

Кабмин ожидает решения НКРЭКУ о присоединении к электросетям Гройсман поручил возобновить льготы для пенсионеров МВД
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир Гройсманнабсовет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь