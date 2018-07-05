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Интервью

Рада приняла закон об изменениях в составе набсоветов государственных банков

НовостиФинансы    05.07.2018 - 11:31
Фото: заседание ВРУ (из открытых источников)
Фото: заседание ВРУ (из открытых источников)

"За" проголосовали 263 парламентария

Парламент поддержал за основу и в целом в первом чтении законопроект №8331-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 263 нардепа.

Проектом предусматривается статью 7 закона "О банках и банковской деятельности" изложить в новой редакции. В новой редакции определяется, что наблюдательный совет госбанка состоит из девяти членов, из которых шесть членов должны быть независимыми, а три члена - представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной рады Украины.

Проектом определяется перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства в наблюдательном совете государственного банка. Для определения претендентов на должности членов наблюдательного совета госбанка Кабмин образует конкурсную комиссию, в состав которой входят один представитель от президента Украины, три представителя от правительства и один представитель парламента.

Кроме того, законом также регулируется организация наличного денежного обращения. В частности, Нацбанку предоставляется право делегировать свои полномочия в части обеспечения наличными регионов уполномоченным банкам в соответствии с отдельной лицензией на предоставление банкам услуг по инкассации, которые будут обеспечивать хранение запасов наличности центрального банка и проводить по его разрешению операции с ними.

"Законодательное предложение позволит усовершенствовать организацию денежного наличного обращения путем обеспечения потребностей экономики регионов банкнотами и монетами всех номиналов и построить эффективную структуру наличных денег в обращении в средне - и долгосрочной перспективе, уменьшив при этом, операционные расходы Национального банка Украины", - объясняют авторы проекта.

Также законом устраняются препятствия для Фонда гарантирования вкладов физических лиц реализовывать возложенные на него законом обязанности в части завершения процедуры ликвидации банка и прекращения банка как юридического лица при нулевом ликвидационном балансе, а также нормирование вопрос включения фонда в перечень неприбыльных организаций для увеличения объемов возмещения фондом кредитов Министерству финансов Украины и Национальному банку Украины.

Напомним, в конце марта Верховная рада Украины отклонила законопроект о независимых наблюдательных советах в государственных банках. Соответствующий законопроект №7180 в первом чтении поддержали только 187 нардепов из 226 необходимых.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: набсовет, госбанк, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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