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Кабмін вніс у Раду закон щодо повноважень наглядових рад нацкомпаній

Новини » Політика    21.12.2018 - 12:24
Кабмін вніс у Раду закон щодо повноважень наглядових рад нацкомпаній
Фото: Кабмін (РБК-Україна, Віталій Носач)

Уряд займатиме жорстку позицію щодо обмеження оплати праці для керівників нацкомпаній

У Верховну раду України внесений законопроект про повноваження наглядових рад. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Таку інформацію глава уряду озвучив, відповідаючи на питання про оплату праці керівників національних компаній.

"Ми будемо тут достатньо жорсткі з точки зору позиції уряду. Тому що зараз виплати проводяться по діючим контрактам... Що стосується надмірних оплат, то після того, як таке рішення було прийнято наглядовою радою, яка не проводила консультації з урядом, Кабмін прийняв відповідні рішення одразу. Ці обмеження діють з липня місяця", - повідомив Гройсман.

Прем'єр наголосив, що у парламент внесений законопроект про повноваження наглядових рад.

"Що стосується наглядових рад. Ви знаєте, що наглядові ради ми почали змінювати по конкурсу, і фактично є різний досвід: і позитивний, і менш позитивний. Але зупинятись у корпоратизації не потрібно, треба йти далі. Що стосується повноважень наглядових рад, то в парламенті є новий закон. Тому дискусія ще попереду", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко анонсував, що в Україні в 2019 році планується сформувати наглядові ради ще п'яти великих державних компаній.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні ВР підтримала за основу та в цілому в першому читанні законопроект №8331-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектора в Україні", яким вносяться зміни до складу наглядових рад державних банків.

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