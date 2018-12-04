В Кабмине планируют сформировать набсоветы еще 5 госкомпаний в 2019

Фото: Александр Саенко (facebook.com/OSaienko)

Пока известно о планах сформировать набсоветы в "Энергоатоме" и "Укргидроэнерго"

В Украине в 2019 году планируется сформировать наблюдательные советы еще пяти крупных государственных компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра Кабинета министров Александра Саенко в Facebook.

По его словам, на следующий год в правительстве планируют сформировать еще пять наблюдательных советов для особо важных государственных предприятий.

"Уже начали подготовку к отбору по "Укргидроэнерго" и "Энергоатому". Впоследствии определим еще три предприятия", - отметил Саенко.

Он также добавил, что это будут наблюдательные советы, в которых большинство мест будет отведено независимым кандидатам.

Напомним, в ноябре набсовет "Укрэнерго" возглавил экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. Его заместителем стал представитель государства Сергей Кушнир.

Кроме того, комиссия по отбору выбрала независимых членов наблюдательного совета государственного учреждения "Фонд энергоэффективности". В частности, первые две должности займут представитель Польши Анджей Райкевич и Юлия Сабатюк из Украины.