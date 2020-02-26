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Кабмин внес в Раду закон о контроле промышленного загрязнения

Новости » Политика     26.02.2020 - 16:12
Кабмин внес в Раду закон о контроле промышленного загрязнения
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст соответствующего законопроекта отсутствует на сайте ВР

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №3117 о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Документ был зарегистрирован в ВР 24 февраля. Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Напомним, Кабинет министров одобрил законопроект "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения".

Документ предусматривает интегрированное разрешение для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды. Интегрированное разрешение - это перечень требований к объемам загрязнения и необходимые меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду.

Предприятия будут осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения.

Как писало РБК-Украина ранее, Государственная экологическая инспекция проверит 200 предприятий, которые являются лидерами по загрязнению окружающей среды в Украине. При этом проверка коснется как государственных, так и частных предприятий.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинызаконопроектпромышленностьВерховная Радазагрязнение
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