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В Украине проверят 200 предприятий-загрязнителей

Новости » Политика     04.02.2020 - 14:09
В Украине проверят 200 предприятий-загрязнителей
Иллюстративное фото (gmk.center)

Проверки будут проводить с привлечением СМИ

Государственная экологическая инспекция проверит 200 предприятий, которые являются лидерами по загрязнению окружающей среды в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы в Facebook.

Сообщается, что проверят 200 компаний по всей Украине, которые больше всего загрязняют окружающую среду. При этом проверят как государственные, так и частные предприятия.

"Нарушителей ждет дисциплинарная, административная, гражданская и даже уголовная ответственность. Кроме того, предприятия должны компенсировать вред, нанесенный загрязнением окружающей природной среды и ухудшением качества природных ресурсов", - говорится в сообщении.

Проверки будут проводить с привлечением СМИ, чтобы процесс был максимально прозрачным и открытым.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге запускают Офис контроля выбросов. Этот офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах. Кроме того, сотрудники офиса будут сопровождать проверки крупнейших предприятий страны.

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