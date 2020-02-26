ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін вніс до Ради закон про контроль промислового забруднення

Новини » Політика     26.02.2020 - 16:12
Кабмін вніс до Ради закон про контроль промислового забруднення
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст відповідного законопроекту відсутній на сайті ВР

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №3117 про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Про це свідчать дані на сайті Ради.

Документ був зареєстрований у ВР 24 лютого. Останній етап проходження проекту закону - переданий на розгляд керівництву.

Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про запобігання, зниження і контроль промислового забруднення".

Документ передбачає інтегрований дозвіл для великих підприємств, які є найбільшими забруднювачами довкілля. Інтегрований дозвіл - це перелік вимог до обсягів забруднення і необхідних заходів для зменшення впливу підприємств на навколишнє середовище.

Підприємства будуть здійснювати моніторинг викидів і щорічно звітувати про дотримання умов інтегрованого дозволу.

Як писало РБК-Україна раніше, Державна екологічна інспекція перевірить 200 підприємств, які є лідерами за забрудненням навколишнього середовища в Україні. При цьому перевірка стосуватиметься як державних, так і приватних підприємств.

Раді пропонують продовжити дію угоди зі США про співробітництво у науці Кабміну рекомендують затвердити держпрограму забезпечення молоді житлом до 2030 року
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнизаконопроектпромышленностьВерховна Радазагрязнение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся