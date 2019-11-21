Кабмин внес в Раду изменения в закон о правовом статусе иностранцев

Кабинет министров внес в Верховную раду Украины законопроект №2478 "О внесении изменений в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был зарегистрирован в четверг, 21 ноября. Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в июне Верховная рада Украины 8 созыва приняла во втором чтении законопроект №3433 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)". За документ проголосовали 230 нардепов. Закон также предусматривает мораторий на выдачу иностранцев-ветеранов АТО иностранным государствам, в частности РФ.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент принял за основу данный закон в октябре 2018 года. Его поддержали 252 парламентария.