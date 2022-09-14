Кабмин внес проект бюджета-2023 в Раду

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект государственного бюджета на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента .

По данным нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка , на этой неделе ожидается представление проекта бюджета вместе с бюджетной декларацией в парламенте.

Отметим, что Кабмин утвердил проект бюджета во вторник, 13 сентября.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что главными приоритетами госбюджета-2023 станут армия и социальные программы.

По словам Шмыгаля, почти 50% всего бюджета будет направлено на сектор безопасности и обороны.

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