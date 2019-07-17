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Кабмин внес изменения в ряд постановлений по оформлению паспортов

Новости » Политика    17.07.2019 - 15:57
Кабмин внес изменения в ряд постановлений по оформлению паспортов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Изменения внесли для установления МВД унифицированных требований к оцифрованному образу лица

Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в некоторые постановления правительства по вопросам оформления документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица. Соответствующее решение Кабмин принял в ходе заседания в среду, 17 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, проектом акта предусматривается внести изменения в некоторые постановления Кабинета министров, которыми утверждены Порядки оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительными и уничтожения документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.

В частности, речь идет об исключении требований, предъявляемых к фотоотпечаткам для паспорта, установленных ГОСТ 1303-94, с целью дальнейшего установления МВД унифицированных требований к оцифрованному образу лица человека, который вносится в Единый государственный демографический реестр и страницы данных документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус.

Напомним, стоимость оформления биометрических паспортов и паспортов в виде ID-карточки повышается с 1 июля 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на июнь 2019 года в Украине уже оформлено свыше 3,2 млн паспортов нового образца в виде ID-карточки.

Добавим, НБУ упростит доступ к банковским услугам по паспорту в виде ID-карты.

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