Кабмін вніс зміни до ряду постанов щодо оформлення паспортів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Зміни внесли для встановлення МВС уніфікованих вимог до відцифрованого образу обличчя

Кабінет міністрів України схвалив внесення змін до деяких постанов уряду з питань оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. Відповідне рішення Кабмін прийняв у ході засідання у середу, 17 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, проектом акта передбачається внести зміни до деяких постанов Кабінету міністрів, якими затверджено Порядки оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Зокрема, йдеться про виключення вимог, що предявляються до фотовідбитків для паспорта, установлених ДСТУ 1303-94, з метою подальшого встановлення МВС уніфікованих вимог до відцифрованого образу обличчя особи, що вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру та сторінки даних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус.

Нагадаємо, вартість оформлення біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки підвищується з 1 липня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, за даними Державної міграційної служби України, станом на червень 2019 року в Україні вже оформлено понад 3,2 млн паспортів нового зразка у вигляді ID-картки.

Додамо, НБУ спростить доступ до банківських послуг за паспортом у вигляді ID-карти.