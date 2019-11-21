Кабмин внес изменения в перечень стратегических предприятий

Перечень дополнен четырьмя предприятиями
Кабинет министров на заседании 20 ноября внес изменения в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
По данным пресс-службы, в действующий перечнь стратегических 321 предприятий правительственным решением включено еще четыре объекта:
Также этим постановлением правительство исключило из перечня 39 объектов, из них: 4 объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, 4 объекта, на базе которых образовано АО "Украинская железная дорога", которые прекращены как юридические лица и 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованный путем присоединения к ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".
В Минэкономики отметили, что на сегодня законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало передачу в Фонд госимущества 339 предприятий для дальнейшей приватизации.
Как сообщало РБК-Украина, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.