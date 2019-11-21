ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин ужесточил требования к энергоэффективности обогревателей

Новости » Экономика     21.11.2019 - 10:30
Кабмин ужесточил требования к энергоэффективности обогревателей
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Украина внедряет европейские нормы

Кабинет министров Украины утвердил "Технический регламент требований к экодизайну для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей". Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Как отмечается в сообщении, документ имеет целью обеспечить улучшение энергетических и экологических характеристик обогревателей помещений и комбинированных обогревателей, что в результате позволит постепенно увеличить количество энергоэффективных товаров на рынке.

"Внедрение системы установления требований по экодизайну енергопотребляющих товаров позволит постепенно устранять с рынка товары, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, Украина внедряет систему установления требований по экодизайну енергопотребляющих продуктов согласно обновленному законодательству ЕС в рамках выполнения Украиной взятых на себя обязательств согласно Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Технические регламенты по экодизайну рассматривают все воздействия на окружающую среду в течение всего жизненного цикла продукта - начиная от концепции, проектирования, производства, использования и до утилизации, но на сегодня, обычно, они ориентированы на энергопотребление только в фазе использования готовой продукции и устанавливают минимальные стандарты энергоэффективности, требуя тем самым, чтобы все продукты в этой категории удовлетворяли требования к обязательнрым уровням энергоэффективности

Как сообщало РБК-Украина Кабинет министров Украины 20 ноября одобрил 16 законопроектов и постановлений для европейской интеграции Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины 20 ноября внес изменения в план реализации Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

В Кабмине планируют запустить электронные доверенности для борьбы с рейдерством Тарас Качка: Мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныЕвросоюзэнергоэффективность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь