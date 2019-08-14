Кабмин урегулировал вопросы соцзащиты переселенцев

Кабинет министров Украины внес изменения в два правительственные постановления по усилению социальной защиты переселенцев. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Кабмин внес изменения в свои постановления от 1 октября 2014 года № 505 и № 509.

Изменениями предусматривается урегулировать вопрос выплаты денежной помощи лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Также правительство предоставило право на получение денежной помощи лицам, достигшим пенсионного возраста, лицам, достигшим 18-летнего возраста и продолжают обучение на дневной форме в учебных заведениях.

Документом, кроме того, повышается общий размер пособия, выплачиваемого на семью, в состав которой входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью).

"Реализация положений постановления позволит усилить социальную защиту внутренне перемещенных лиц и обеспечить адресность предоставления денежной помощи", - указывают в пресс-службе Кабмина.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 августа 2019 года зафиксировано почти 1,4 млн внутренне перемещенных лиц.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство Германии выделит дополнительно почти 85 млн евро для развития социальной инфраструктуры на востоке Украины и помощи переселенцам в Украине.