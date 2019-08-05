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В Минсоцполитики назвали количество переселенцев в Украине

Новости » Общество    05.08.2019 - 11:07
В Минсоцполитики назвали количество переселенцев в Украине
Иллюстративное фото (asn.in.ua.jpg)

В Украине зафиксировано 1 397 304 переселенцев

В Украине по состоянию на 5 августа 2019 года зафиксировано почти 1,4 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

По данным ведомства, в Украине зафиксировано 1 397 304 внутренне перемещенных лиц.

"По состоянию на 5 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взяты на учет 1 млн 397 тыс 304 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия должна выплатить 1,088 млн гривен переселенцу из Донецка. До вынужденного переселения из оккупированной территории Донецкой области Сергей Шкребтий работал на заводе охранником. Открыто осуждал российскую агрессию в Крыму и активно отстаивал свою проукраинскую позицию. В декабре 2014 года принял решение покинуть оккупированный Российской Федерацией Донецк и переехать в Одессу, чтобы иметь возможность жить, не беспокоясь о своей безопасности.

Как сообщало РБК-Украина, "Сила права" заявила о победе в деле переселенцев из Луганска. Организация получила постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины, которым установлен факт вынужденного переселения в мае 2016-го Ольги Арнаут и ее несовершеннолетних детей из Луганска в результате вооруженной агрессии России против Украины и оккупации части территории нашей страны.

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