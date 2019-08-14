Кабмін врегулював питання соцзахисту переселенців

Кабінет міністрів України вніс зміни до двох урядових постанов для посилення соціального захисту переселенців. Відповідне рішення уряд прийняв у ході засідання у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Кабмін вніс зміни до своїх постанов від 1 жовтня 2014 р. № 505 і № 509.

Змінами передбачається врегулювати питання виплати грошової допомоги особам з інвалідністю І групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Також уряд надав право на отримання грошової допомоги особам, які досягли пенсійного віку, та особам, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти.

Документом, крім того, підвищується загальний розмір грошової допомоги, що виплачується на сім’ю, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю).

"Реалізація положень постанови дасть можливість посилити соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та забезпечити адресність надання грошової допомоги", - вказують у прес-службі Кабміну.

Нагадаємо, в Україні станом на 5 серпня 2019 року зафіксовано майже 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд Німеччини виділить додатково майже 85 млн євро для розвитку соціальної інфраструктури на сході України і допомоги переселенцям в Україні.