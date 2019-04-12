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Германия выделит более 80 млн евро на помощь переселенцам

Новости » Политика    12.04.2019 - 15:59
Германия выделит более 80 млн евро на помощь переселенцам
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Средства направят в частности на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц

Правительство Германии выделит дополнительно почти 85 млн евро для развития социальной инфраструктуры на востоке Украины и помощи переселенцам в Украине. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что в частности эти средства будут направлены на строительство помещений для ВПЛ.

Германия выделит более 80 млн евро на помощь переселенцам

"Сигналом в поддержку нашей страны стало решение немецкого правительства выделить дополнительные почти 85 млн евро, которые в частности будут направлены на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины. Мы это высоко ценим!" - сказал глава государства.

Напомним, в ноябре 2018-го канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Киев заявила, что Германия готова выделить дополнительные 75 млн евро на поддержку переселенцев с Донбасса.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство Германии передало Украине 9 млн евро на создание социального жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине, а также на развитие инфраструктуры, в частности, ремонт школ и детсадов, в городах, принимающих переселенцев.

Добавим, в 2017 году сообщалось, что Украина и Германия готовят программу профессионального обучения для переселенцев.

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