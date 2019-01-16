Кабмин внедряет долгосрочное планирование в процессе большой приватизации

Фото: Александр Саенко (facebook.com/OSaienko)

В список объектов большой приватизации будут входить нестратегические предприятия

Украинское правительство внедряет долгосрочное планирование в процессе большой приватизации. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По словам Саенко, утвержденный сегодня перечень объектов большой приватизации не имеет срока действия и может как дополняться, так и сокращаться. В список будут вноситься предприятия, которые не подпадают под критерии объектов, которые имеют стратегическое значение.

"Мы переходим от годовых планов приватизации к долгосрочному планированию этого процесса. Фонд государственного имущества Украины сможет более гибко подходить к проведению процедур продажи в зависимости от готовности того или иного предприятия, состояния решение его проблем. Ожидаем от работы Фонда максимальной прозрачности и эффективности", - подчеркнул Саенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации.

В то же время из списка исключили теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые готовы взять в коммунальную собственность местные власти.