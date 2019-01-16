Кабмін запроваджує довгострокове планування в процесі великої приватизації

Фото: Олександр Саєнко (facebook.com/OSaienko)

До списку об'єктів великої приватизації будуть входити нестратегічні підприємства

Український уряд впроваджує довгострокове планування в процесі великої приватизації. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами Саєнка, затверджений сьогодні перелік об'єктів великої приватизації не має строку дії і може як доповнюватися, так і скорочуватися. До списку вноситимуться підприємства, які не підпадають під критерії об'єктів, які мають стратегічне значення.

"Ми переходимо від річних планів приватизації до довгострокового планування цього процесу. Фонд державного майна України зможе більш гнучко підходити до проведення процедур продажу в залежності від готовності того чи іншого підприємства, стану вирішення його проблем. Очікуємо від роботи Фонду максимальної прозорості та ефективності", - підкреслив Саєнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін розширив перелік об'єктів великої приватизації.

У той же час зі списку виключили теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які готова взяти у комунальну власність місцева влада.