Кабмін визначив дати початку та закінчення навчального року в школах

За словами нардепа, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками шкіл будуть вирішувати формат і умови початку навчання залежно від безпекової ситуації в кожному регіоні.

"Тобто навчальний рік стартує для всіх, але де саме діти сядуть за парти - у школі чи онлайн - залежить від рівня безпеки", - уточнив Гончаренко.