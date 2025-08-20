RU

Общество Образование Деньги Изменения

Кабмин определил даты начала и окончания учебного года в школах

Фото: Кабмин определил даты начала и окончания учебного года в школах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров утвердил даты начала и окончания учебного года в украинских школах. Он начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

По словам нардепа, областные и Киевская городская военные администрации вместе с учредителями школ будут решать формат и условия начала обучения в зависимости от ситуации с безопасностью в каждом регионе.

"То есть учебный год стартует для всех, но где именно дети сядут за парты - в школе или онлайн - зависит от уровня безопасности", - уточнил Гончаренко.

 

Напомним, ранее мы сообщали ориентировочные даты школьных каникул в новом учебном году.

График каникул окончательно утверждает педагогический совет каждой школы. Также он определяет продолжительность учебного года и формы организации занятий (очная, смешанная или дистанционная).

В то же время на даты и продолжительность каникул могут влиять ситуация с безопасностью в регионе и эпидемиологические условия. В школах с очным обучением возможны временные закрытия заведений или отдельных классов на карантин, что может изменить график отдыха учеников.

