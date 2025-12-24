ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Кабмін відсторонив очільника Держлікслужби і відкрив проти нього провадження

Україна, Середа 24 грудня 2025 19:22
UA EN RU
Кабмін відсторонив очільника Держлікслужби і відкрив проти нього провадження Фото: очільник Держлікслужби Роман Ісаєнко (facebook.com.dls.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Кабінет Міністрів України в середу, 24 грудня, відсторонив Романа Ісаєнка від виконання обов'язків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження №1477-р на офіційному урядовому порталі.

Крім того, Кабмін доручив Комісії з питань вищого корпусу держслужби здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 27 січня наступного року, та поінформувати уряд про результати.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада України ухвалила закон, який зобов'язує усіх міністрів Кабміну звітувати перед звільненням за виконану на посаді роботу.

Відповідно до оновленого порядку призначення на посаду та звільнення з неї, міністри зобов'язані бути особисто присутніми та звітувати щодо виконаної роботи під час розгляду їх звільнення. Йдеться як про засідання комітету, так і про пленарне засідання парламенту.

Крім того, обов'язковим при поданні заяви про відставку стає письмовий звіт про роботу.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що сподівається на призначення нового міністра енергетики найближчими тижнями. Вона наголосила, що надзвичайно важливо мати міністра енергетики в опалювальний сезон.

РБК-Україна раніше писало, що у листопаді, на тлі відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака український лідер Володимир Зеленський повідомив, що всіх міністрів необхідно оцінити на предмет відповідності викликам у зв'язку із зимою і війною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
"Укренерго" визначилося з графіками відключень світла на Різдво
"Укренерго" визначилося з графіками відключень світла на Різдво
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну