Кабмін відправив в Раду фінальний проект держбюджету-2024

Про це заявив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Кабінет міністрів України, відповідно до вимог частини першої статті 158 Регламенту Верховної ради України, подав до Верховної ради України проект закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (реєстр. номер 1000)", - йдеться у повідомленні.

Мельничук зазначив, що він підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної ради, схвалених Постановою Верховної ради України від 19 жовтня 2023 року № 3421-ІХ.

Проект бюджету-2024

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект держбюджету на 2024 рік та подав його до Ради. Проект №10000 передбачає доходи загального фонду в 1 трлн. 560 млрд гривень і витрати в 3 трлн. 108 млрд гривень.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ключовий акцент проекту - оборона та безпека, на які буде спрямовано більше половини всіх ресурсів бюджету – 1 трлн 685 млрд гривень, що на 113 млрд гривень більше, ніж цього року.

19 жовтня Верховна рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проекту закону про держбюджет на 2024 рік. Бюджет у першому читанні підтримали 285 депутатів.